Cetara: finanziamento regionale per potenziare i sistemi di videosorveglianza "Prevenire e reprimere i reati e le violazioni al codice della strada"

La Giunta Regionale della Campania, al fine di dare attuazione agli articoli 3 e 4 del Protocollo d’Intesa “Interventi per il rafforzamento della sicurezza nella Regione Campania” e nell’intento di rafforzare i sistemi di controllo del territorio, mediante l’impiego di nuove tecnologie atte a supportare l’azione di prevenzione e contrasto delle più frequenti forme di criminalità predatoria, dello spaccio di sostanze stupefacenti, delle criticità urbane e dell’illegalità diffusa, ha approvato un finanziamento al Comune di Cetara di 257.768,96 euro per il rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza comunale.

"Il “Progetto Cetara Sicura” ammesso a finanziamento, è stato redatto e presentato dal nostro comune per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza urbana e lettura targa automatica SCNTT (Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti), teso tra l’altro alla prevenzione e repressione dei reati e delle violazioni del codice della strada, nonché a potenziare il sistema di vigilanza ambientale e la protezione civile. L’iniziativa rientra tra le azioni volte a migliorare la sicurezza e il traffico stradale cittadino, a garantire un controllo più efficace di tutto il territorio, anche dal punto di vista ambientale. Con questo intervento, l’Amministrazione Comunale conferma la propria attenzione verso la sicurezza, il benessere dei cittadini e la tutela del nostro territorio. La sicurezza è un diritto fondamentale e un valore condiviso", a dirlo il sindaco Fortunato Della Monica.