Vietri sul Mare: giovedì 13 novembre l’accensione delle luminarie natalizie

Un lungo fine settimana ricco di appuntamenti, con tanti eventi organizzati dal Comune di Vietri sul Mare.
Giovedì 13 novembre alle ore 18.00 in piazza Amendola ci sarà l’accensione delle luminarie cittadine con spettacoli ed animazione per grandi e bambini.
Venerdì 14 novembre alle ore 18.00 nell’aula consiliare comunale, in occasione della giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, si terrà l'incontro "Le luci della strada", organizzato in collaborazione con l'associazione "Social Disco": confronto, riflessioni e prevenzione per dire basta ad ogni forma di distrazione al volante, causa di molteplici vittime ogni anno.
Sabato 15 novembre alle ore 10.30 in piazza Matteotti verrà ricordato l'impegno civile dell'indimenticabile Ovidio Gagliardo con l'apposizione di una targa commemorativa.
Sempre sabato 15 alle ore 18:30 nell'aula consiliare comunale, si terrà la cerimonia di premiazione dell’11ª edizione "Poesis - Vietri sul Mare", il concorso di poesia organizzato in collaborazione con "La Congrega Letteraria" per studenti di istituti superiori. Per l’edizione di quest'anno sono giunti all’organizzazione oltre 300 testi da tutt'Italia!
Domenica 16 alle ore 12.00 in piazza Amendola, sicurezza stradale ancora al centro dell'attenzione con il flash mob “Un attimo prima”, organizzato in collaborazione con l'Aps "Antonio nel Cuore" con le coreografie della ASD Balance. Durante la mattinata saranno tenute dimostrazioni pratiche da parte della Polizia Stradale.