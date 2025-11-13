Un agente a quattro zampe nel Comando di Polizia Locale di Castel San Giorgio Bastian, un cane meticcio adottato grazie alla sensibilità del sindaco Paola Lanzara

Un gesto di grande sensibilità e umanità arriva dal Comando di Polizia Locale di Castel San Giorgio, dove da qualche giorno vive un nuovo, dolcissimo “agente” speciale: Bastian, un cane meticcio adottato grazie alla sensibilità del sindaco Paola Lanzara e del Maggiore Giuseppe Contaldi, Comandante della Polizia Locale.



Il cagnolino, che ha trovato rifugio e affetto tra gli agenti del Comando, è stato battezzato Bastian in onore di San Sebastiano, patrono e protettore della Polizia Locale.Oggi gode di una cuccia e di uno spazio verde dedicato proprio accanto al Comando, dove riceve ogni giorno attenzioni, cure e coccole da parte di tutto il personale.



“Questa adozione – dichiara la Sindaca Paola Lanzara – è un bellissimo esempio di come anche dai piccoli gesti possa nascere qualcosa di grande. La sensibilità del nostro Comandante e degli agenti dimostra che il senso del dovere può convivere con l’amore per la vita e per gli animali. Bastian è già parte della nostra comunità e presto diventerà, a tutti gli effetti, un piccolo agente di polizia municipale a quattro zampe.”



“Quando abbiamo trovato Bastian – racconta il Maggiore Giuseppe Contaldi – era spaventato e infreddolito. Non potevamo restare indifferenti. Lo abbiamo accolto come uno di noi, e oggi è diventato la mascotte del Comando: porta gioia, serenità e ci ricorda ogni giorno quanto sia importante avere rispetto per ogni forma di vita. Con la sua presenza ci insegna che anche nella divisa c’è spazio per la tenerezza e la solidarietà.”



“Come Amministrazione – aggiunge l’Assessore alla Tutela Animale Domenico Sellitto – crediamo fortemente nel valore del rispetto e della protezione degli animali. Mi sono personalmente occupato del microchip, delle vaccinazioni e dei controlli sanitari per garantire a Bastian tutte le cure necessarie.

La sua storia dimostra che con attenzione e collaborazione si possono dare nuove possibilità a chi non ha voce. È un messaggio educativo, soprattutto per i più giovani, su quanto sia importante prendersi cura degli animali e dell’ambiente in cui viviamo.”



Oggi Bastian cresce sano, sereno e circondato dall’affetto di tutta la grande famiglia della Polizia Locale di Castel San Giorgio, che gli ha già fatto indossare una pettorina personalizzata come simbolo ufficiale della sua nuova “divisa”. Un esempio concreto di attenzione, solidarietà e rispetto per gli animali, valori che rappresentano l’identità più autentica della comunità sangiorgese.

