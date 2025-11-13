Vallo di Diano - Cilento, stanziati 7 milioni per la viabilità Protocollo d'intesa sottoscritto tra i Comuni

Il Vallo di Diano ed il Cilento più vicini grazie all'accordo siglato tra i Comuni di Teggiano e Sacco, in provincia di Salerno, per il rilancio della strada comunale "Sella del Corticato", arteria strategica per la mobilità dell'area interna.

La Giunta comunale di Teggiano, con voto unanime, ha approvato la deliberazione che autorizza la sottoscrizione del protocollo d'intesa per l'avvio dei lavori di ripristino e ammodernamento dell'importante collegamento viario.

L'intervento, del valore complessivo di oltre 7 milioni di euro, prevede la redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) che costituirà la base per la richiesta di finanziamento alla Regione Campania. Secondo quanto stabilito dall'intesa, Teggiano assumerà il ruolo di ente capofila, curando il coordinamento tecnico e amministrativo dell'intervento, mentre Sacco garantirà supporto operativo e la condivisione dei dati necessari alla progettazione.

Il protocollo sarà infine trasmesso anche ai Comuni di Piaggine, Valle dell'Angelo e Laurino, invitati ad aderire per rafforzare la collaborazione istituzionale e promuovere uno sviluppo condiviso dell'intera area.