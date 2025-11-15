Cava de' Tirreni, una targa per ricordare Costantino D'Amico L'imprenditore aveva donato l'area al Comune per consentirne la riqualificazione

Cerimonia di intitolazione, questa mattina, 15 novembre, di "Largo Costantino D'Amico", in via Filangieri a Cava de' Tirreni. A scoprire la targa il sindaco Vincenzo Servalli con le figlie Amalia, Maria Teresa, Antonella e la moglie Lucia Adinolfi, con tante persone che hanno stimato e voluto bene all' imprenditore Costantino D'Amico, che tra l'altro ha donato al Comune e quindi alla Comunità, l'area che oggi gli è stata dedicata per permetterne la riqualificazione a beneficio del rione. La benedizione è stata impartita da don Angelo, diacono della Parrocchia di S.Alfonso.

"Una persona voluta bene da tutti - afferma il sindaco Servalli - sempre disponibile ad aiutare e dare una mano al prossimo, sempre con il sorriso e quel senso di ironia che lo contraddistingueva". Presente anche il presidente della Commissione Toponomastica, Daniele Fasano, che ne ha ricordato il tratto umano e il senso delle Istituzioni, tanto da essere un punto di riferimento per le tante Amministrazioni comunali che si sono succedute nei decenni.

"Ringrazio tutti per essere qui stamattina - afferma Amalia D'Amico - in particolare il sindaco Servalli e il presidente Fasano - per averci donato questa gioia che ci riempie di orgoglio. E ringrazio nostro padre che ci ha insegnato i valori positivi della vita, che erano i suoi, fare del bene, dimostrandoli con i fatti in tante occasioni, mettendosi sempre a disposizione".



