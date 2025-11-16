Manifesti abusivi per le regionali: il sindaco li fa coprire tutti

"Non c'è posto per l'illegalità, ora multeremo chi ha sbagliato: le regole vanno rispettate"

Mercato San Severino.  

Manifesti elettorali abusivi, stretta del sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma, che condanna i comportamenti illegali.

"Tutti devono rispettare le regole. L'operazione che abbiamo avviato sul territorio comunale con la Polizia Locale, l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Elettorale ha permesso di verificare l'affissione irregolare di alcuni manifesti sugli spazi preposti e di comminare le dovute sanzioni ai committenti che sono responsabili in solido, con l'esecutore, per le spese sostenute dal Comune per rimuovere la propaganda abusiva".

Risultato: tutti i manifesti con facce e simboli dei partiti "fuorilegge" sono stati oscurati.

"Da sindaco di questa città sono anche garante del rispetto delle regoler e dell legalità - ha detto Somma -. Mi auguro che la propaganda elettorale possa d’ora innanzi svolgersi nelle forme e nei modi prescritti dalla norma".

