Europa Verde: dopo la nostra denuncia, liberato il pontile di Sapri occupato Barbirotti: è la dimostrazione che denunciare serve

"Una vittoria importante per la legalità e per la tutela degli spazi pubblici. A sole 24 ore dalla denuncia pubblica diffusa da Dario Barbirotti, co-portavoce provinciale di Europa Verde Salerno, il pontile di Sapri, occupato da privati che lo utilizzavano come rimessaggio di barche, è stato completamente ripulito e restituito alla collettività". Lo rende noto l'esponente politico ambientalista.

"Questa è la dimostrazione che denunciare serve - ha dichiarato Dario Barbirotti -. Quando si alza la voce per difendere i diritti dei cittadini, le istituzioni rispondono. Il mare e gli spazi pubblici non possono essere sequestrati da pochi a discapito di tutti. Continueremo a vigilare, segnalare e difendere ogni metro del nostro territorio".

Europa Verde sottolinea come "questo intervento rappresenti un segnale incoraggiante: la partecipazione attiva, la trasparenza e la pressione da parte dei cittadini possono generare risultati concreti e immediati. La vicenda di Sapri diventa così un esempio positivo di controllo civico, collaborazione tra comunità e politica, e tutela dell’interesse collettivo".