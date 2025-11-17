Amalfi, si rafforza il servizio di mini bus per le frazioni Il piano dell'amministrazione entra in vigore questo mercoledì: ecco tutti gli orari

Nuove corse del mini bus per le frazioni di Amalfi anche di mattina e pomeriggio. Lo ha voluto l’amministrazione comunale di Amalfi, guidata dal Sindaco Daniele Milano, attivando così nuovi collegamenti da e per le frazioni della città a partire da mercoledì 19 novembre 2025.

«Crescono i servizi per i cittadini di Amalfi e per gli ospiti che soggiornano nei nostri meravigliosi borghi. L’ampliamento rientra nella strategia compresa nelle 11 “Azioni per un turismo più sostenibile” che abbiamo presentato a settembre dello scorso anno. - dichiara il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano - Fino al 2015 il servizio di bus interno funzionava solo in orario mattutino e solo nel centro storico: è cresciuto nel corso del tempo, con il servizio pomeridiano in centro città e in orario notturno verso le frazioni. Integriamo così un servizio di mobilità urbana gestito da Sistema Amalfi che, nel corso del prossimo anno, sarà operativo 7 giorni su 7».

Nuove partenze quindi - per sei giorni a settimana - da Piazza Flavio Gioia verso Tovere (alle 09:10, alle 11:30, 16:40 e 19:35), per Vettica bassa (alle 12:50, 18:20 e 20:35) e Pogerola (alle 10:20, alle 13:40, 17:35 e 18:50) e ritorno verso il centro, secondo gli orari predisposti per il periodo “invernale”, in via sperimentale, dalla società Sistema Amalfi retta dall’Amministratore unico Antonio Vuolo.

«L’implementazione del servizio che sarà attivato anche in alcune fasce diurne intende avvicinare sempre più il Centro di Amalfi alle frazioni - dichiara il consigliere comunale con delega ai servizi pubblici, Massimo Malet - La nostra Amministrazione Comunale, dopo i lusinghieri risultati riscontrati già da alcuni anni sia nel periodo estivo che in quello invernale, non solo ha confermato il servizio di minibus per le frazioni negli orari notturni ma ha individuato alcune fasce orarie in cui integrare il servizio pubblico, andando così incontro alle esigenze dei cittadini che hanno necessità di muoversi da e verso i borghi di Amalfi. In particolare per Tovere, che registra maggiori carenze di collegamenti».