Cava de' Tirreni, rinnovato il parco auto della Polizia locale Germano Baldi: completiamo il lavoro avviato tempo fa

Rinnovato il parco auto della Polizia Municipale con gli ultimi quattro arrivi, tre nuove Dacia Sandero bifuel, che questa mattina sono state benedette da don Rosario Sessa, Cappellano della Polizia Locale e parroco della Cattedrale, alle quali si aggiungerà a giorni la quarta macchina totalmente elettrica, alla presenza del sindaco Vincenzo Servalli e del comandante Giuseppe Ferrara.

“Completiamo un lavoro che avevamo iniziato con il mio precedente assessorato – afferma il delegato alla Polizia Municipale Germano Baldi – con queste nuove auto non solo miglioriamo le attività di servizio del nostro personale ma abbiamo voluto che ci fosse anche attenzione all’ambiente con motorizzazioni ibride benzina e Gpl ed anche elettrica”.