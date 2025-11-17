Montecorvino Rovella, inaugurata la panchina rossa Il sindaco: "Fondamentale sensibilizzare l'intera popolazione, promuovendo una cultura del rispetto"

Inaugurata questa mattina, presso piazza Beato Giovanni da Montecorvino, la "Panchina Rossa", installata quale monito permanente del Comune di Montecorvino Rovella contro ogni forma di violenza sulle donne. La cerimonia è stata accompagnata da un intenso momento di "Reading di storie di donne", affidato alla voce degli studenti degli istituti scolastici locali.

L'inziativa rientra nel calendario di eventi organizzati in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, dall'Amministrazione comunale di Montecorvino Rovella, in stretta collaborazione con la Consulta per le Pari Opportunità e il Forum dei Giovani,

Gli appuntamenti proseguiranno nella giornata di martedì 25 novembre. Alle ore 12, presso l'I.I.S. Glorioso, sarà inaugurato lo "Scaffale Rosso", un'iniziativa volta a promuovere una cultura di genere attraverso la lettura e la conoscenza. Nella stessa occasione, verrà presentato anche il "QRCODE violentometro", uno strumento digitale pensato per informare e prevenire i fenomeni di violenza.

A conclusione del programma, giovedì 27 novembre alle ore 17.30, si terrà un incontro-convegno che vedrà la partecipazione del Centro Antiviolenza Anna Borsa e dell’associazione Non sei sola.

"È importante continuare su questa strada e lavorare senza sosta per contrastare la piaga della violenza di genere”: sottolineano il sindaco Martino D'Onofrio e l'assessore alle Pari Opportunità, Milena Salvatore, che aggiungono: "L'intenzione è quella di rafforzare una cultura del rispetto. Il nostro territorio, purtroppo, ha vissuto il dramma del femminicidio di Tina Sgarbini: una ferita che non va dimenticata e che, anzi, deve essere un monito costante per spronarci ad agire. Siamo convinti che, anche attraverso l'uso di simboli visivi come la panchina rossa, sia fondamentale sensibilizzare l'intera popolazione, promuovendo una cultura del rispetto che parta proprio dalle nuove generazioni”.