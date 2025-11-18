In stato confusionale a piedi e sotto la pioggia: vigili soccorrono anziano L'85enne è stato notato da una donna, che ha allertato gli agenti

Vagava per la città, colto da un vuoto di memoria: un anziano di 85 anni è stato soccorso dai vigili urbani di Cava de' Tirreni. L'uomo, originario di Sant'Antonio Abate, è stato notato da una signora mentre camminava sotto la pioggia scrosciante.

Immediatamente è stata allertata la pattuglia in servizio della Sicurezza Urbana che ha rintracciato la persona, chiaramente in stato confusionale, prestando assistenza, identificandolo, offrendogli bevande calde e un panino.

L'anziano non ha saputo spiegare come sia arrivato a Cava e perché: dal confronto con i colleghi della municipale di Sant'Antonio Abate è stato possibile riconoscere l'uomo, non nuovo a situazioni di questo tipo. Gli agenti hanno rintracciato il fratello dell'85enne, che è andato a Cava per riaccompagnarlo a casa.