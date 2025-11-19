Due milioni di euro per la riqualificazione del porto di Agropoli "Un passo importante per rendere l'approdo più moderno e competitivo"

Due milioni di euro per la riqualificazione e il rilancio turistico del porto di Agropoli. Il Comune ha ottenuto un finanziamento nell'ambito del Fesr Campania 2021/2027, che destinerà le risorse al primo lotto funzionale del progetto di potenziamento dell'infrastruttura portuale. Il contributo, assegnato attraverso le Azioni del programma europeo, consentirà di avviare interventi mirati a migliorare uno dei punti nevralgici dell'economia cittadina: lo scalo marittimo, considerato strategico per la mobilità via mare, il diportismo, la pesca e lo sviluppo turistico del territorio cilentano.

Il progetto rientra in un più ampio percorso di modernizzazione delle strutture portuali. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Roberto Mutalipassi e dall'assessore al Porto, Giuseppe Di Filippo, che definiscono il finanziamento "un passo importante per rendere il porto più moderno e competitivo".