Capaccio Paestum, prosegue il progetto di restyling di viale della Repubblica L'intervento avrà un importo complessivo di 5,5 milioni di euro

Procedono come da cronoprogramma i lavori di rifacimento e riqualificazione dei marciapiedi di viale della Repubblica, strada che attraversa Capaccio Scalo e lungo il cui percorso sono presenti importanti servizi ed attività. L’intervento rientra nel più ampio progetto di Rigenerazione Urbana della Città di Capaccio Paestum per un importo complessivo di 5,5 milioni di euro, finanziato con fondi europei del Pnrr.

“L’intervento che sta interessando viale della Repubblica - dichiara il sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino - avrà impatti assai positivi per la qualità della vita dei cittadini. Finalmente avremo un vero viale, nel quale coesisteranno elementi di verde pubblico, arredo urbano e la possibilità di passeggiare su ambo i lati in spazi ampi e adeguati ai pedoni. Contiamo di portare a termine l’opera entro i termini previsti” .

