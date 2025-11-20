Castellabate: l'istituto De Vivo in concessione al Comune per 30 anni Nuova era per una delle strutture più importanti del territorio

Il Comune di Castellabate annuncia con grande soddisfazione l’affidamento trentennale dell’Istituto “De Vivo” di San Marco alla propria gestione. Per la prima volta, dopo anni di attesa, questa struttura così importante per la storia e l’identità del territorio torna nelle mani della comunità che l’ha sempre considerata un punto di riferimento.

I dettagli

Si tratta di un passaggio amministrativo di portata storica, che apre finalmente la strada a un percorso di recupero e valorizzazione di un edificio oggi inutilizzato e profondamente segnato dal tempo. L’Amministrazione Comunale ha già definito una visione chiara per il futuro del “De Vivo”, che sarà riportato al centro della vita sociale, culturale e sportiva del paese, restituendogli la funzione che per anni ha rappresentato. Il progetto prevede infatti la riattivazione degli spazi sportivi, il recupero dell’area teatrale, la creazione di ambienti polifunzionali e l’avvio di nuove attività e servizi pensati per famiglie, giovani, associazioni e per l’intero territorio.

“Con la gestione dell’Istituto De Vivo diamo finalmente una risposta concreta a una delle richieste più sentite dalla nostra comunità. Questo edificio, per troppo tempo rimasto fermo, tornerà ad essere un luogo vivo, moderno e utile a tutti. Sarà una sfida impegnativa, perché richiede investimenti e interventi complessi, ma rappresenta un’occasione straordinaria per restituire a San Marco e a tutto il Comune un patrimonio che appartiene alla sua storia. Vogliamo farlo tornare ai fasti di un tempo, trasformandolo in un centro culturale, sportivo e sociale capace di generare nuove opportunità. Ringrazio la Regione Campania per il sostegno istituzionale e per aver creduto con noi in questo percorso che oggi diventa realtà”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“«L’Istituto De Vivo è uno di quei luoghi che meritavano una seconda occasione e che oggi finalmente la ottengono. Abbiamo lavorato con determinazione affinché l’intero procedimento potesse andare a buon fine, consapevoli dell’importanza che questa struttura riveste per Castellabate e per l’intero territorio cilentano. L’affidamento trentennale al Comune permette ora di programmare interventi seri e di lungo respiro”, aggiunge il Consigliere Comunale, Gianmarco Rodio.