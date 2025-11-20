Nocera Superiore: Giunta comunale approva la revisione delle tariffe per mensa D’Acunzi «sostenere le famiglie è una priorità»

Con la Delibera di Giunta n. 297/25, l’Amministrazione comunale di Nocera Superiore ha approvato la revisione delle tariffe dei servizi a domanda individuale, con un obiettivo preciso: alleviare il peso economico sulle famiglie, in particolare su quelle con più figli e con ISEE più basso, garantendo pari diritti e pari opportunità a tutti i cittadini.

Il sindaco

«Abbiamo fatto scelte concrete - ha dichiarato il Sindaco Gennaro D’Acunzi - mantenendo tariffe tra le più basse di tutta la provincia di Salerno, sia per la mensa che per il trasporto. Perché il sostegno non deve essere solo una promessa, ma un impegno quotidiano. Continuiamo insieme a costruire una Nocera Superiore più giusta, più solidale, più vicina a chi ne ha bisogno».

In riferimento alla mensa scolastica, la nuova articolazione tariffaria prevede più sostegno alle famiglie e in particolare: esenzione totale per il secondo e terzo figlio nelle famiglie con ISEE fino a 15.000 euro; esenzione completa per gli alunni con disabilità grave. Per il trasporto scolastico, invece, non è previsto alcun aumento, a conferma della volontà dell’Amministrazione di non gravare ulteriormente sui bilanci familiari.