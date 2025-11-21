Scafati, infiltrazioni d'acqua nelle scuole: l'opposizione va all'attacco Grimaldi e Velardo: "È una situazione che non può essere più tollerata"

Polemica a Scafati sul livello di manutenzione delle scuole comunali. I consiglieri comunali del Pd e della coalizione "Ora e sempre Scafati", Michele Grimaldi e Francesco Velardo denunciano infiltrazioni d'acqua in alcuni istituti della città.

«Da tempo - spiega Michele Grimaldi - segnaliamo all’amministrazione, attraverso interrogazioni consiliari puntuali, lo stato di degrado in cui versano gli istituti scolastici cittadini. Ma tutto si infrange puntualmente contro un silenzio assordante. Le immagini che continuano a circolare in queste ore parlano da sole: secchi nelle aule, pavimenti bagnati, ambienti non idonei ad accogliere bambini e personale scolastico. È una situazione che non può essere più tollerata».

Anche Francesco Velardo sottolinea la gravità della condizione attuale: «È inaccettabile che ogni volta che torna la pioggia ci ritroviamo a documentare le stesse identiche emergenze. Non si tratta di episodi isolati ma di problemi strutturali cronici, ben noti all’amministrazione. E ciò che colpisce di più è che, mentre si fatica a reperire risorse per garantire sicurezza e dignità nelle scuole, per eventi e passerelle i fondi sembrano non mancare mai».



Una situazione che, secondo l'opposizione, metterebbe a nudo le responsabilità dell'Amministrazione. «Ribadiamo - prosegue Grimaldi - che la scuola deve essere una priorità assoluta. Non possiamo continuare ad assistere, anno dopo anno, agli stessi disagi e alla stessa mancanza di programmazione. Le famiglie hanno diritto a strutture sicure, dignitose e moderne. L’amministrazione non può continuare a voltarsi dall’altra parte».



