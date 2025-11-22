L'oncologo Paolo Ascierto è cittadino onorario di Battipaglia La sindaca Francese: riconoscimento al medico ma anche e soprattutto alla persona

E' stata conferita oggi, nell'aula consiliare del Comune di Battipaglia, la cittadinanza onoraria al professore Paolo Antonio Ascierto. "Figura di riferimento internazionale nell'oncologia e nella immunoterapia, la sua attività ha contribuito in modo decisivo a introdurre e consolidare l’uso di terapie che hanno cambiato la storia del melanoma e di altri tumori trasformando l'immunoterapia in un pilastro della lotta contro il cancro. Non meno importante è stato il suo impegno nello studio dei meccanismi di resistenza ai farmaci e nella ricerca di strategie combinate che permettano di superare l’adattabilità del tumore e di prolungare la sopravvivenza dei pazienti", si legge in una nota del Comune.

Il professore Paolo Antonio Ascierto è stato accolto dalla sindaca Cecilia Francese in Municipio che gli ha consegnato l'onorificenza deliberata dal consiglio comunale di Battipaglia.

"Concedere la cittadinanza al professore Ascierto significa non solo ricordare i suoi contributi straordinari alla scienza ma anche riconoscere il valore di una persona che ha saputo rendere la ricerca oncologica un atto di responsabilità e di cura verso gli altri", ha detto la sindaca.

Ascierto, nel suo intervento di ringraziamento, oltre a illustrare gli straordinari progressi compiuti dalla ricerca nella lotta contro il cancro, ha voluto ricordare il suo particolare rapporto, costruito negli anni, con la città di Battipaglia e i tanti operatori e le tante associazioni della città con cui ha avuto modo di collaborare nella sua attività.