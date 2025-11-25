Tumore alla mammella, test oncologici gratuiti in piazza ad Amalfi L'iniziativa dell'amministrazione per sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione

“Gioca d’anticipo. La prevenzione ti salva la vita”. Si intensifica la campagna di sensibilizzazione promossa dall’amministrazione comunale di Amalfi guidata dal Sindaco Daniele Milano con test oncologici gratuiti. Mercoledì 3 dicembre 2025 in piazza Municipio, per la prima volta il Comune di Amalfi ospiterà il camper con medici specialisti per effettuare lo screening mammografico, dedicato alle donne over 35. La mammografia è un esame specifico e molto accurato per il tessuto mammario: l’Amministrazione ha deciso di sostenere con fondi di bilancio comunale questa prima iniziativa molto corposa, prevedendo 50 screening gratuiti per le utenti nella giornata (previa prenotazione).

La finalità è stimolare e diffondere la cultura della prevenzione, ma soprattutto promuovere la salute pubblica, sensibilizzando i cittadini alla diagnosi precoce, attraverso controlli regolari e uno stile di vita sano.

«Da anni, come amministrazione, abbiamo avviato un percorso specificamente dedicato ai cittadini. La mammografia è un esame fondamentale perché permette di identificare lesioni in stadi iniziali: è un’arma importante per intervenire nella diagnosi precoce della malattia. – afferma il sindaco di Amalfi, Daniele Milano - La prevenzione è tra le cure più efficaci: è fondamentale incoraggiare le persone a non rimandare controlli che sono essenziali. Intensifichiamo l’azione del Comune per il benessere e la qualità di vita dei cittadini, per stimolare il benessere collettivo, ma anche per sostenere il diritto alla sanità e l’accesso alle cure per tutti i cittadini, soprattutto per le fasce più deboli».

«La cultura della prevenzione riduce la necessità di interventi invasivi e aumenta, soprattutto, le prospettive di vita – sottolinea il consigliere Giorgio Stancati, con delega alla Sanità e alle Politiche della Salute – È la massima forma di cura che possiamo avere per i nostri concittadini. L’iniziativa di dicembre si inserisce nell’articolata programmazione annuale che il Comune ha sviluppato per la tutela della salute. Gli ultimi dati diramati evidenziano ogni anno in Campania 32.500 nuovi casi di tumore, con un’ampia incidenza del cancro alla mammella. La prevenzione, la diagnosi precoce, l’innovazione nella ricerca scientifica e i nuovi approcci terapeutici migliorano le prospettive di sopravvivenza».