Protezione civile e istituti scolastici, rinnovato il protocollo d'intesa La firma in Comune: "Passo importante per la crescita civica ed educativa"

Il Comune di Baronissi rinnova il Protocollo d’Intesa 2025/2028 tra la Direzione Didattica Statale – Autonomia 81 e la Direzione Didattica Statale – Autonomia 82, guidata dalla dirigente scolastica Nunzia Moschella, e il Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile (NCVPC). Si conferma così una collaborazione che negli anni si è rivelata fondamentale per la crescita educativa e civica della comunità scolastica. "L’accordo, sottoscritto oggi, punta a consolidare un percorso comune costruito su competenze, esperienze e obiettivi condivisi, con l’intento di avvicinare gli studenti ai temi della prevenzione, dell’ambiente, della sicurezza e del rispetto del territorio. Il rinnovo del protocollo rafforza il legame tra mondo scolastico e Protezione Civile, offrendo agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie attività formative mirate: incontri didattici, esercitazioni pratiche, laboratori tematici, momenti di sensibilizzazione e attività all’aperto, tutte pensate per far conoscere da vicino il funzionamento dei sistemi di emergenza e il ruolo del volontariato nel garantire la sicurezza della comunità. Attraverso un approccio diretto e coinvolgente, i bambini potranno comprendere come si affrontano i rischi, quali comportamenti adottare in caso di necessità e come contribuire alla tutela dell’ambiente e dei beni comuni. La Direzione Didattica – Autonomia 81, guidata dalla dirigente scolastica Paola Rosapepe, e l’Autonomia 82, diretta dalla dirigente Nunzia Moschella, cureranno la parte pedagogica e organizzativa, integrando le attività nel percorso educativo degli alunni. Il Nucleo di Protezione Civile, da sempre punto di riferimento per competenza e disponibilità, metterà a disposizione volontari, mezzi e strumenti operativi a titolo completamente gratuito, garantendo un supporto qualificato che arricchirà l’esperienza scolastica con contenuti concreti e facilmente comprensibili anche dai più piccoli", come fanno sapere da palazzo di città.

“Il rinnovo del protocollo d’intesa rappresenta un impegno concreto verso una formazione che va oltre le aule scolastiche e che introduce i nostri ragazzi alla cultura della prevenzione, della sicurezza e della tutela dei beni comuni. Attraverso questa collaborazione uniamo competenze educative e professionalità operative per accompagnare gli studenti in un percorso che li aiuta a crescere come cittadini responsabili, consapevoli e attenti al proprio territorio. Ringrazio la dirigente Rosapepe, la dirigente Moschella, il corpo docente e i volontari della Protezione Civile per la dedizione con cui contribuiscono a questo progetto così importante per la nostra comunità.” A dirlo, a margine della firma, è la sindaca di Baronissi Anna Petta.

L’assessore alla Protezione Civile Alfonso Farina sottolinea: “Il protocollo permette ai volontari della Protezione Civile di mettere a disposizione dei bambini esperienza, passione e conoscenze fondamentali per comprendere come si costruisce una comunità sicura e resiliente. Le attività – dalle simulazioni alle esercitazioni, fino agli incontri formativi – aiuteranno gli studenti a conoscere il valore del volontariato e l’importanza della preparazione in caso di emergenza.”

L’assessore all’Istruzione Giuseppe Giordano aggiunge: “Questa collaborazione rappresenta un’opportunità educativa di grande valore, perché offre ai nostri alunni esperienze concrete che favoriscono autonomia, responsabilità, spirito di collaborazione e sensibilità ambientale. L’unione tra formazione scolastica ed educazione alla sicurezza è un investimento reale sul futuro della città.”

Il Protocollo resterà valido fino al termine del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2025/2028, assicurando una programmazione stabile e un impegno condiviso tra scuole, Comune e Protezione Civile.