Regionali, il Pd di Castel San Giorgio soddisfatto per il risultato I Dem hanno raccolto oltre mille voti: "Fiducia che vogliamo ripagare"

Il Partito democratico di Castel San Giorgio esprime "il proprio più sincero ringraziamento alle cittadine e ai cittadini che, con il loro voto e la loro partecipazione, hanno tributato al Pd 1.125 voti".



"Si tratta di un risultato importante, frutto di un lavoro collettivo fatto di impegno quotidiano, ascolto, confronto e presenza costante sul territorio. La fiducia che la comunità locale ha voluto accordarci ci carica di responsabilità e rappresenta uno stimolo a rafforzare ancora di più il nostro impegno politico - hanno spiegato i democrat sangiorgesi -. Questo consenso ci sprona a sostenere con determinazione il lavoro dei neo-eletti consiglieri regionali, chiamati a portare avanti un progetto fondato su uno sviluppo sostenibile, sulla tutela dei diritti, sull’innovazione e sulla valorizzazione delle straordinarie potenzialità della Campania. Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento alle volontarie e ai volontari, alle iscritte e agli iscritti, ai simpatizzanti e a tutte le persone che hanno contribuito alla campagna elettorale con passione, competenza ed entusiasmo. La loro energia e il loro sostegno sono stati decisivi per il raggiungimento di questo importante traguardo. Il nostro impegno proseguirà con rinnovata determinazione: lavoreremo per il bene del nostro paese in sinergia con gli esponenti regionali, attraverso un’azione politica trasparente, concreta e aperta al dialogo con la società civile, le istituzioni e tutte le forze disponibili a costruire insieme un futuro migliore per Castel San Giorgio e per l’intera comunità".