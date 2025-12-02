Vietri sul Mare, la vecchia scuola di Marina ospiterà la nuova caserma Il sindaco De Simone: "Giornata storica per la nostra comunità"

Sotto una pioggia intensa sono partite quest’oggi le operazioni concrete di abbattimento del vecchio edificio scolastico di via Pellegrino a Marina di Vietri sul Mare. L'ex scuola elementare, purtroppo, già dagli anni ‘80 non era più in funzione ed era diventata un vero e proprio “mostro” al centro del paese. L’operazione di demolizione all’immobile fatiscente é stato anticipato da alcuni necessari interventi della ditta appaltatrice partiti alla fine dello scorso agosto e che hanno poi consentito l’operazione risolutiva.

Il destino dell’area è già stato stabilito: al posto della scuola verrà realizzata, attraverso un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, una moderna caserma che ospiterà la nuova Stazione Carabinieri con competenza territoriale su Vietri sul Mare e Cetara.

Soddisfatto il sindaco Giovanni De Simone: «Oggi è una giornata storica per Vietri sul Mare perché finalmente iniziano a vedersi nel concreto i lavori dell'abbattimento dell'ex scuola elementare, un edificio che purtroppo era diventato alloggio per i terremotati negli anni '80 e poi era stata completamente abbandonato negli anni '90. Recuperando lo spazio, realizzeremo così una nuova caserma dei Carabinieri che darà sicuramente maggiore sicurezza al territorio perché la struttura sarà ampia, avremo nuovi alloggi per tutti i militari in servizio nella nostra città e nella vicina Cetara e questo porterà certamente una maggiore presenza dell’Arma sul territorio. Sarà un vero e proprio fiore all’occhiello in Costiera Amalfitana, lì dove fare degli abbattimenti con ricostruzione è qualcosa di difficile e di complicato. A tal proposito devo esprimere la mia gratitudine anche all'ufficio tecnico che si è impegnato in questi mesi».