Cava de' Tirreni, la villa storica si rifà il look: ecco gli interventi Servalli: "Mettiamo ordine all’aspetto arboristico di quest'area verde"

È stata presentata stamattina, a Palazzo di Città, la riprogettazione dell’intera parte botanica dell’ottocentesco parco cittadino di viale Crispi,(1865) già Giardino delle Delizie, oggi parco Falcone e Borsellino, finanziata dal “P.N. Metro Plus 2021-27 - Città Medie Sud - Servizi di Prossimità - Parchi Sociali, con un importo di € 213.231,00. Sono intervenuti il Sindaco Vincenzo Servalli, il dirigente del IV Settore Antonino Attanasio e il progettista prof. Luciano Mauro, docente universitario in progettazione di parchi e giardini.

“L’ultimo intervento alla storica villa – afferma il sindaco Vincenzo Servalli – risale a venticinque anni fa, in tutto questo tempo il parco ha subito trasformazioni significative, risultando profondamente mutato rispetto al suo aspetto originario. Numerosi alberi sono stati abbattuti in quanto rappresentavano un pericolo per la pubblica incolumità, mentre diverse specie arboree hanno raggiunto la fine del loro ciclo vegetativo. Altre piante sono state messe a dimora nel tempo e si era perso anche l’equilibrio vegetativo indispensabile alla sua tutela. Con i lavori che partiranno in primavera si mette ordine all’aspetto arboristico con il riposizionamento di alcune specie e l’introduzione di altre”.

Oltre ad una più organica distribuzione e riposizionamento delle specie e degli spazi verdi, ha spiegato il prof. Luciano Mauro, si interverrà anche sull’area della vasca centrale e sarà rifatto l’intero impianto di irrigazione che consentirà una migliore distribuzione e utilizzo della risorsa idrica.