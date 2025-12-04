Nocera, dalla Regione ecco i fondi per la viabilità nell'ara industriale Stanziali 1,6 milioni. De Maio: infrastrutture, reti energetiche e fognarie e viabilità

La Regione Campania ha approvato il finanziamento da 1 milione 650mila euro per il comune di Nocera Inferiore, per la realizzazione di una strada di collegamento dell’ampliamento della nuova area industriale Fosso Imperatore Sud.

“L’intervento riguarda l’esecuzione di infrastrutture primarie e secondarie relative alle reti energetiche, idriche e fognarie; alle reti per le telecomunicazioni; agli impianti per la sicurezza; al completamento e potenziamento delle infrastrutture viarie e strade di penetrazione dell’area industriale”, dichiara l’assessore ai lavori pubblici Gianluca Perna.”

"L’opera consentirà di rendere via Caiano idonea all’attraversamento del traffico pesante e alla percorribilità nei due sensi di marcia. Sono previste, in coerenza con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), a completamento dell’asse viario di Via Caiano, due rotatorie, alle estremità del segmento stradale, in via Caiano e in via Padula", precisa il presidente di commissione Lavori Pubblici Luciano Passero.

“Un’ulteriore intuizione dell’amministrazione comunale che, dopo aver approvato nel 2024, con il nuovo Piano Operativo del PUC, l’ampliamento dell’area industriale di Fosso Imperatore, che consentirà di insediare nuove imprese e di delocalizzare le aziende incompatibili, come prescritto dal piano strutturale del PUC, intercetta risorse economiche per realizzare l’arteria fondamentale dell’ampliamento dell’area industriale, via Caiano, distante circa 400 metri dal raccordo autostradale. Un finanziamento che ridurrà i costi di realizzazione delle infrastrutture alle imprese e che ci fa guardare già con concretezza alla nuova area industriale”, conclude il sindaco Paolo De Maio.