Prevenzione in piazza: screening mammario per 50 donne Successo per l'iniziativa in piazza Municipio riservata alle over 35

Promuovere la salute pubblica stimolando e diffondendo la cultura della prevenzione. Con questa finalità il Comune di Amalfi ha organizzato ieri, mercoledì 3 dicembre 2025, nella nuova piazza Municipio, una giornata di profilassi offrendo alle donne over 35 la possibilità di sottoporsi a test mammari gratuiti. L’iniziativa voluta e finanziata dall'Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Daniele Milano, è stata possibile grazie all'impiego di fondi del bilancio comunale per consentire alla popolazione femminile residente di sottoporsi a test oncologici gratuiti eseguiti da medici specialisti all’interno di un camper attrezzato.

Cinquanta in tutto sono state le donne sottoposte a screening del tessuto mammario attraverso un esame specifico e molto accurato che ha individuato alcuni casi clinici rilevanti che ora saranno avviati a un percorso di ulteriori accertamenti.

«Da anni, come amministrazione, abbiamo avviato un percorso specificamente dedicato ai cittadini destinatari di attente politiche di prevenzione che sono un’arma importante per intervenire nella diagnosi precoce delle malattie – dice il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano - Con gli screening mammografici abbiamo intensificato questa azione nell’intento di stimolare il benessere collettivo, ma anche per sostenere il diritto alla sanità e l’accesso alle cure per tutti i cittadini, soprattutto per le fasce più deboli».

“Gioca d'anticipo. La prevenzione ti salva la vita” è stato il titolo dell’iniziativa promossa a completamento di un’offerta di indagini cliniche che in questi anni ha dato la possibilità a centinaia di persone di sottoporsi gratuitamente a visite specifiche.

«Abbiamo continuato a impegnarci in un settore, quello della prevenzione, che intende garantire il benessere dei cittadini a lungo raggio - aggiunge il consigliere Giorgio Stancati, con delega alla Sanità e alle Politiche della Salute - Tutelare la salute dei nostri concittadini guardando lontano grazie alle politiche di prevenzione solo attraverso le quali è possibile addivenire ad una diagnosi precoce. Lo abbiamo fatto nella consapevolezza che il nostro è un territorio con grandi problematiche di mobilità e per questo abbiamo portato a domicilio strumentazioni e professionalità mettendole a disposizione soprattutto delle fasce più deboli».