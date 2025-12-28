Da oggi Lino Banfi è cittadino onorario di Sala Consilina Il popolare attore nel comune salernitano ha diversi parenti: l'omaggio del consiglio comunale

"Sono molto felice di ricevere la cittadinanza onoraria. Qui ho dei parenti e dovevo venire da tempo, soprattutto da quando purtroppo è morto giovanissimo un mio cugino, uno sportivo ventenne, stroncato improvvisamente da un infarto. Per motivi di lavoro non ci sono riuscito prima, oggi sono qui anche per ricordarlo. Sono molto contento dell'accoglienza che tutti i cittadini mi hanno riservato".

Così Lino Banfi ha ringraziato il Comune di Sala Consilina, che lo ha insignito della cittadinanza onoraria durante una seduta straordinaria di consiglio comunale nei locali dell'auditorium al polo culturale Cappuccini.

Banfi è stato premiato non solo per la sua lunga e straordinaria carriera artistica, ma anche per i valori che ha sempre incarnato: semplicità, solidarietà, rispetto e impegno civile. A sottolineare il significato dell'iniziativa è stato il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, che ha definito il conferimento "un omaggio sentito a un uomo capace di parlare al cuore degli italiani, portando il sorriso senza mai rinunciare alla profondità dei valori umani".