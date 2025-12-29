Musica e solidarietà a Villa Wenner con gli ex allievi del Convitto nazionale L'esibizione del coro "Daltrocanto" guidato dal maestro Patrizia Bruno

L’Associazione ex allievi del Convitto Nazionale organizza venerdì 5 gennaio (ore 20), presso la storica dimora di Pellezzano di Villa Wenner, una serata di musica e solidarietà.

Nella splendida cornice della dimora ottocentesca, il concerto del Coro Daltrocanto, diretto dal maestro Patrizia Bruno, animerà la serata, portando energia e swing. Sarà un concerto pieno di ritmo, ma soprattutto ogni nota cantata sarà un aiuto concreto, perché, come sempre, il ricavato sarà devoluto all’Associazione L’Abbraccio. A seguire ci sarà un piccolo momento conviviale, con una degustazione di vini e prodotti locali.

LA LOCATION

La casa, oggi di proprietà della famiglia Scarpa, arredata con mobili e oggetti d’epoca autentici, è stata realizzata su progetto dell’architetto svizzero Adolfo Mauke, che proseguì il lavoro iniziato dall’architetto dei Borboni, Stefano Gasse, che ebbe per primo l’incarico di costruire l’insediamento svizzero sulle verdi colline di Capezzano. L’edificio, di chiara impronta neoclassica, è circondato da un giardino con un raro patrimonio botanico e presenta sia all’interno che all’esterno dei pregevoli manufatti d’epoca: il cancello, i camini, e gli elementi in ghisa che adornano la facciata, il portico e i terrazzi, sono stati realizzati nelle fonderie annesse alle industrie tessili. Il valore culturale e storico della proprietà è riconosciuto dal Ministero dei Beni culturali e Ambientali che nel 1984 ha apposto il vincolo di tutela.

IL CORO DALTROCANTO

Attivo dal 2001, grazie alla dedizione di un gruppo di persone che, pur non essendo musicisti, ha voluto fare della propria passione per la musica un motivo di forte condivisione e piacevole impegno. Fondato e diretto dal M° Patrizia Bruno il gruppo ha al suo attivo la partecipazione a numerosi concerti e spettacoli, è stato ospite in trasmissioni televisive, segnalato dalla stampa, vincitore di concorsi e partecipe a manifestazioni e rassegne nazionali ed internazionali. Tra le tante attività di prestigio, il coro si è esibito per Papa Francesco in occasione del III Incontro Internazionale delle Corali in Vaticano.