Azienda Consortile Sociale, la sindaca di Baronissi confermata presidente La promessa: "Continueremo a costruire un welfare inclusivo ed efficiente"

La sindaca di Baronissi Anna Petta è stata rieletta all’unanimità Presidente dell’Azienda Consortile Sociale “Valle dell’Irno – Ambito S6”, confermando la piena fiducia dell’assemblea dei Sindaci nel percorso di crescita, consolidamento e innovazione intrapreso dal Consorzio nel corso dell’ultimo anno.

“Sono estremamente onorata di essere stata rieletta presidente - dichiara Anna Petta -. Abbiamo attraversato un anno intenso e significativo, nel quale sono stati raggiunti traguardi importanti grazie a un lavoro corale, fondato su visione, competenza e spirito di collaborazione. Questo incarico rappresenta per me una grande responsabilità e un’opportunità per continuare a promuovere l’eccellenza e l’innovazione nel settore dei servizi sociali”.

Il Consorzio Sociale Valle dell’Irno, con sede a Baronissi, si è affermato come modello organizzativo di eccellenza, capace di rinnovare profondamente il sistema dell’assistenza sociale attraverso criteri di efficienza, efficacia, trasparenza e piena esigibilità dei diritti, in linea con i principi della Carta Sociale Europea, che sancisce il diritto universale a una qualità della vita dignitosa e sostenibile. Nel corso dell’ultimo anno, l’Azienda Consortile ha conseguito importanti risultati anche sul piano finanziario, intercettando fondi regionali, nazionali ed europei, tra cui risorse legate alla programmazione PNRR e ai fondi per le politiche sociali, finalizzate al potenziamento dei servizi alla persona, al rafforzamento dell’assistenza domiciliare e all’innovazione dei modelli di presa in carico. Investimenti strategici che hanno consentito di ampliare l’offerta dei servizi, migliorare le strutture e garantire maggiore continuità e qualità degli interventi sul territorio. La mission dell’Azienda Consortile si fonda su una profonda ridefinizione dei processi organizzativi interni e su un indirizzo politico-programmatico coerente con il disegno di legge regionale volto a stabilizzare e rafforzare la rete dei servizi sociali. Centrale è stata anche l’attivazione di nuove iniziative e progettualità sperimentali, orientate all’inclusione sociale, alla prevenzione del disagio e al sostegno delle fragilità emergenti. Ampia e articolata l’offerta dei servizi: assistenza domiciliare alle persone anziane, supporto agli alunni con disabilità, interventi educativi e di aggregazione per minori e adolescenti, sostegno alle famiglie, servizi di contrasto alla povertà, nonché programmi strutturati per il recupero, la tutela e l’autonomia delle donne vittime di violenza, realizzati grazie all’impegno di professionalità qualificate e consolidate nel tempo.

“Ringrazio sentitamente la direttrice, Maria Grazia Sessa, per il lavoro costante, competente e appassionato svolto quotidianamente, che ha contribuito in maniera determinante ai risultati raggiunti - aggiunge la Presidente - così come tutti i sindaci dell’Assemblea per il clima di leale e proficua collaborazione istituzionale che ha caratterizzato l’azione del Consorzio”.

Un ringraziamento particolare va ai sindaci dell’Ambito S6 Antonio Conforti, Gianni Iuliano, Giorgio Marchese, Vincenzo Sessa e Antonio Somma per la fiducia rinnovata e il sostegno continuo all’azione amministrativa e programmatica dell’Azienda Consortile.

“Questo ruolo rappresenta per me una sfida che affronterò con dedizione e passione – conclude Anna Petta – con l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini della Valle dell’Irno servizi sociali di alta qualità, sempre più accessibili, inclusivi e capaci di rispondere in modo concreto ai bisogni delle comunità”.