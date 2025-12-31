"Fate attenzione ai botti inesplosi": Protezione civile di Sarno in campo La campagna di sensibilizzazione in vista della notte di San Silvestro e non solo

Per la notte di Capodanno l'Odv "I Sarrastri" Protezione civile di Sarno scende in campo lanciando, come ogni anno, la campagna di sensibilizzazione sull'utilizzo dei fuochi pirotecnici proibiti e non.

Il presidente Aniello Lenza dichiara: "Anche quest'anno chiediamo alla cittadinanza di prestare molta attenzione durante i festeggiamenti nella notte di Capodanno, sollecitando estrema attenzione nell'utilizzo di fuochi pirotecnici. Non si deve mai raccogliere materiale inesploso ed è necessario segnalare la presenza di botti inesplosi alle forze dell'ordine. Un capodanno sereno e sicuro passa dalla consapevolezza di tutti noi. Il Capodanno passa ma eventuali cicatrici restano! Per la notte di San Silvestro una nostra squadra sarà reperibile per eventuali interventi sul territorio locale. Ringrazio il sindaco Francesco Squillante per la concessione del patrocinio morale, il vice sindaco ed assessore alla Protezione civile Ida Mareschi e tutta l'amministrazione comunale. Buon 2026 a tutti", il messaggio del presidente.