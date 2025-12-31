Grotta di San Michele Arcangelo chiusa per frana, dalla Regione ok ai fondi Accolta la richiesta dell'amministrazione Tierno per la messa in sicurezza dell'importante sito

A seguito della chiusura della Grotta di San Michele Arcangelo causata dalla caduta di massi, la Regione Campania, accogliendo la richiesta di somma urgenza avanzata dall’amministrazione comunale di Sant'Angelo a Fasanella, ha concesso il finanziamento per la messa in sicurezza del sito.

La Regione Campania ha trasmesso il decreto di concessione del contributo, finanziando l’importo complessivo di 87.431,89 euro, coperto al 100% da fondi regionali. Grazie a questo importante stanziamento, il Comune potrà avviare immediatamente il cantiere per l’esecuzione dei lavori necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza.

«Si tratta di un risultato fondamentale per la tutela di uno dei luoghi simbolo del nostro territorio – dichiara il sindaco Bruno Tierno – abbiamo agito con tempestività per tutelare e riaprire in tempi brevi la Grotta di San Michele Arcangelo consapevoli dell’importanza storica, religiosa e turistica del sito. Ringrazio la Regione Campania per l’attenzione dimostrata nei confronti della nostra comunità».

L’amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento al Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, Giuseppe Lembo, che ha seguito quotidianamente l’intera vicenda, operando in costante contatto con i dirigenti regionali e contribuendo in modo determinante al raggiungimento di questo importante obiettivo. Un ringraziamento particolare va inoltre al geologo Corrado D’Agnes, per il prezioso supporto tecnico e professionale fornito in una procedura burocratica particolarmente complessa, fanno sapere dal Comune.

«Il nostro impegno – conclude il Sindaco Tierno – è quello di riaprire la Grotta nel più breve tempo possibile, non appena completati i lavori, restituendo alla comunità e ai visitatori un patrimonio di inestimabile valore».