Baronissi, il PalaIrno si conferma capitale dello sport e dell’inclusione Iniziativa di fine anno promossa dall'Amministrazione

Si è svolta con grande successo e una partecipazione sentita la Festa dello Sport di Baronissi, che ha animato il PalaIrno e le aree sportive cittadine trasformandole, per un’intera giornata, in un grande spazio di incontro, condivisione e valorizzazione dello sport in tutte le sue forme. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, ha visto il coinvolgimento di numerose associazioni sportive del territorio, con la partecipazione di centinaia di atleti di tutte le età e un’ampia presenza di famiglie, appassionati e cittadini.

La manifestazione ha rappresentato un momento di forte sintesi del ricco tessuto sportivo locale, offrendo un programma articolato e dinamico fatto di esibizioni, dimostrazioni, performance e momenti istituzionali, capaci di raccontare la pluralità delle discipline praticate a Baronissi: dagli sport di squadra alle arti marziali, dalla danza alle attività individuali, fino alle discipline educative e inclusive. Un percorso che ha messo in luce il lavoro quotidiano svolto dalle realtà associative, non solo sul piano agonistico, ma anche su quello educativo e sociale.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla cerimonia di premiazione, con il conferimento di riconoscimenti ad atleti, tecnici e dirigenti sportivi che si sono distinti nel corso dell’anno per risultati, impegno, passione e capacità di trasmettere i valori autentici dello sport, quali il rispetto, la solidarietà e il gioco di squadra.

«La straordinaria partecipazione registrata al PalaIrno – dichiara la sindaca Anna Petta – dimostra quanto Baronissi sia una città che crede profondamente nello sport come strumento di crescita individuale e collettiva. Lo sport è educazione, salute, inclusione e senso di comunità. Investire nello sport significa investire nei giovani, nelle famiglie e nel futuro della nostra città. Questa manifestazione è il risultato di una visione chiara e condivisa, che mette al centro il benessere delle persone e la qualità della vita».

L’evento si inserisce in una strategia più ampia dell’Amministrazione comunale, orientata al rafforzamento delle politiche sportive, alla valorizzazione e alla riqualificazione delle strutture esistenti e al sostegno costante delle associazioni che operano quotidianamente sul territorio, rappresentando un presidio educativo e sociale fondamentale.

«Il PalaIrno si è trasformato in una vera e propria casa dello sport – sottolinea l’Assessora allo Sport Anna Sica – capace di accogliere e dare visibilità a tante discipline diverse, in un clima di entusiasmo e partecipazione. In una sola giornata abbiamo raccontato la ricchezza dello sport a Baronissi e il lavoro straordinario delle associazioni, che ogni giorno contribuiscono alla crescita sana dei nostri ragazzi. Continueremo su questa strada, rendendo lo sport sempre più accessibile, inclusivo e strutturato».

La Festa dello Sport si chiude con un bilancio ampiamente positivo, confermando l’impegno dell’Ente nel promuovere lo sport come politica pubblica fondamentale, capace di generare valore sociale, opportunità educative e sviluppo del territorio, consolidando il ruolo di Baronissi come punto di riferimento per lo sport e la partecipazione a livello locale.