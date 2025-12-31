Cava vara la linea dura: vietata l'esplosione di ogni tipo di petardo Il provvedimento resterà in vigore fino al 4 gennaio

Con Ordinanza numero 398 del 30 dicembre 2025, Il sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli, a salvaguardia della sicurezza dei cittadini e della salute degli animali, ha disposto il divieto di sparo di petardi, scoppio di mortaretti, accensione di botti e artifici pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo, compresi quelli ad effetto illuminante – anche se di libera vendita – nei giorni dal 31 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026. su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, e nei luoghi privati, laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici o aperti al pubblico.