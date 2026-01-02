Castellabate, cambio al vertice della Polizia Locale

Il Comune di Castellabate comunica il cambio al vertice del corpo di Polizia Locale. Dopo circa tre anni di servizio lascia l’incarico di comandante il Gennaro Malandrino, al quale subentra dal 1° gennaio 2026 Alberto Giorgio, nominato nuovo comandante della Polizia Locale di Castellabate. Nel corso del suo mandato, il comandante Malandrino ha guidato il corpo con professionalità, spirito di servizio e grande dedizione, distinguendosi per un’intensa attività operativa e per una costante vicinanza alla cittadinanza, contribuendo in maniera significativa al presidio del territorio, alla sicurezza urbana e al rafforzamento del rapporto tra istituzioni e comunità. L’Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento al comandante Malandrino per il lavoro svolto, l’impegno profuso e la disponibilità dimostrata in questi anni, augurandogli i migliori successi per il prosieguo del suo percorso professionale e di vita. Contestualmente, il Comune dà il benvenuto al capitano Alberto Giorgio, al quale è stato affidato l’incarico di comandante del Corpo di Polizia Locale. A lui spetterà il compito di proseguire e rafforzare l’azione di controllo del territorio, sicurezza stradale, tutela del decoro urbano e supporto alla cittadinanza, in piena sinergia con l’Amministrazione Comunale.
“Desidero ringraziare il comandante Malandrino per il lavoro serio, competente e sempre attento alle esigenze del territorio che ha svolto in questi anni a Castellabate. Allo stesso tempo auguro buon lavoro al capitano Giorgio Alberto, certo che saprà interpretare questo ruolo con professionalità e senso delle istituzioni, continuando a garantire sicurezza, legalità e presenza costante sul territorio”, il messaggio del Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.
“La Polizia Locale rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza e la vivibilità del nostro Comune. Ringrazio il comandante Malandrino per l’impegno profuso e accolgo con grande fiducia il nuovo comandante Giorgio, con il quale lavoreremo in stretta collaborazione per migliorare la viabilità, la prevenzione e la gestione delle emergenze, sempre nell’interesse della comunità”, aggiunge il consigliere alla Viabilità Urbana e alla Protezione Civile, Raffaele Di Gregorio.