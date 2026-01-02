Strade provinciali, appello da Castelnuovo Cilento: "Grave emergenza" Il sindaco D'Aiuto: "Necessario mettere in campo strategie concrete"

"Come sindaco di Castelnuovo Cilento, di uno dei 158 comuni della provincia di Salerno che l’11 gennaio 2026 è chiamato a votare per eleggere il Consiglio provinciale di Salerno, desidero richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e degli amministratori locali su una criticità che, da troppo tempo, incide sulla qualità della vita dei cittadini e sull’immagine del nostro territorio: la grave e persistente emergenza legata alla manutenzione delle strade provinciali". Lo denuncia in una nota il sindaco di Castelnuovo Cilento, Gianluca D'Aiuto.

"Come è noto, a seguito della Riforma Delrio del 2014, le province hanno visto ridefinite le proprie competenze, con una significativa riduzione della struttura amministrativa e con organi di governo eletti da sindaci e consiglieri comunali, in quanto enti amministrativi di secondo livello. La gestione della rete viaria provinciale è una funzione importante rimasta in capo alle province, anche dopo la Riforma del 2014. La situazione delle strade provinciali del nostro territorio continua a destare forte preoccupazione. In molti tratti, oltre alla manutenzione straordinaria ormai non più rinviabile, manca perfino l’ordinaria attività di taglio della vegetazione nei periodi estivi. Una carenza che non rappresenta solo un problema estetico o di decoro, ma che incide direttamente sulla sicurezza della circolazione stradale, creando rischi per residenti, pendolari e turisti che ogni anno scelgono di visitare le nostre aree.

In vista dell’appuntamento elettorale dell’11 gennaio 2026, quando sindaci e consiglieri comunali saranno chiamati a eleggere il nuovo Consiglio provinciale, ritengo doveroso porre questo tema al centro dell’attenzione di tutti. La manutenzione delle strade provinciali non può più essere considerata un aspetto marginale: essa rappresenta un servizio essenziale, un elemento di sicurezza e un fattore determinante per lo sviluppo economico e turistico dell’intero territorio salernitano.

Rivolgo quindi un appello ai candidati e al corpo elettorale: è necessario mettere in campo strategie concrete e adeguate al fine di garantire risposte efficaci e tempestive alle esigenze di manutenzione della rete viaria provinciale. Solo attraverso un impegno condiviso sarà possibile restituire dignità e funzionalità alle nostre strade, migliorando la sicurezza e la qualità dei servizi per tutti".