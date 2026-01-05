"No all'ampliamento del porto di Salerno": sindaci della Costiera in campo De Simone: la crescita economica non può andare a scapito del territorio

Non solo associazioni ambientaliste, sigle di categoria e gente comune: a dire "no" all'ampliamento del porto di Salerno anche i sindaci della Costiera Amalfitana.

Alla manifestazione di ieri ha preso parte la fascia tricolore di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, affermando che «l’allargamento del molo di Ponente comporterebbe una traiettoria molto più bassa per le navi in entrata e in uscita dal porto, avvicinandola pericolosamente alla linea di costa. Inoltre l’intervento altererebbe in modo significativo il fondale marino della Costiera Amalfitana. Il Comune di Vietri sul Mare, insieme alla Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana e all’amministrazione di Cava de’ Tirreni, si è già espresso negativamente sull’intervento e siamo impegnati a portare la questione in tutte le sedi opportune».

Pur sostenendo la crescita economica del territorio, che include il porto di Salerno, il sindaco De Simone ha sottolineato l’estrema importanza di preservare la Costiera Amalfitana: «È una preziosa risorsa economica per il turismo ed un patrimonio ambientale dell’Unesco da tutelare. Sono convinto che sia possibile trovare una soluzione che soddisfi le esigenze di sviluppo economico senza compromettere l’integrità ambientale e il valore turistico della Costiera».