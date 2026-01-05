Digitalizzazione: Baronissi ottiene fondi per oltre 110mila euro

La sindaca Petta: “Un passo concreto verso un Comune più efficiente, moderno e vicino ai cittadini"

digitalizzazione baronissi ottiene fondi per oltre 110mila euro
Baronissi.  

Il Comune di Baronissi ottiene un importante finanziamento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha assegnato all’ente la somma di 110.591,57 euro, nell’ambito del bando “Risorse in Comune”, finalizzato al rafforzamento organizzativo e tecnologico degli enti locali. Le risorse consentiranno di avviare una serie di interventi mirati all’innovazione dell’amministrazione comunale, con l’acquisto di hardware e software tecnologicamente avanzati, l’introduzione di arredi e soluzioni ergonomiche negli spazi di lavoro e l’adozione di modelli organizzativi orientati alla valorizzazione del capitale umano e alla riqualificazione degli ambienti lavorativi. Un investimento pensato per migliorare l’efficienza interna dell’ente e generare benefici diretti per la cittadinanza, attraverso tempi più rapidi, procedure semplificate, servizi digitali più accessibili e una maggiore qualità complessiva delle prestazioni offerte.

“Questo finanziamento rappresenta un risultato importante e concreto per la nostra comunità - dichiara la Sindaca Anna Petta -. La digitalizzazione non è solo un processo tecnologico, ma una scelta strategica che punta a rendere il Comune più efficiente, trasparente e capace di rispondere in modo rapido e innovativo alle esigenze dei cittadini. Investire in organizzazione, strumenti e persone significa migliorare i servizi e rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità”.

Soddisfazione anche da parte dell’assessora all’Innovazione Tecnologica e Digitale, Anna Sica, che sottolinea il valore strutturale dell’intervento: “Le risorse ottenute ci permetteranno di intervenire in modo sistemico sull’organizzazione dell’ente, migliorando gli strumenti di lavoro e promuovendo un cambiamento culturale prima ancora che tecnologico. Innovare significa mettere le persone nelle condizioni di lavorare meglio e offrire servizi più semplici, accessibili e moderni ai cittadini”.

Il finanziamento si inserisce in un percorso più ampio di modernizzazione dell’azione amministrativa promosso dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di rendere Baronissi un Comune sempre più efficiente, digitale e orientato alla qualità dei servizi pubblici, in linea con le sfide dell’innovazione e della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.

 

Ultime Notizie