Digitalizzazione: Baronissi ottiene fondi per oltre 110mila euro La sindaca Petta: “Un passo concreto verso un Comune più efficiente, moderno e vicino ai cittadini"

Il Comune di Baronissi ottiene un importante finanziamento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha assegnato all’ente la somma di 110.591,57 euro, nell’ambito del bando “Risorse in Comune”, finalizzato al rafforzamento organizzativo e tecnologico degli enti locali. Le risorse consentiranno di avviare una serie di interventi mirati all’innovazione dell’amministrazione comunale, con l’acquisto di hardware e software tecnologicamente avanzati, l’introduzione di arredi e soluzioni ergonomiche negli spazi di lavoro e l’adozione di modelli organizzativi orientati alla valorizzazione del capitale umano e alla riqualificazione degli ambienti lavorativi. Un investimento pensato per migliorare l’efficienza interna dell’ente e generare benefici diretti per la cittadinanza, attraverso tempi più rapidi, procedure semplificate, servizi digitali più accessibili e una maggiore qualità complessiva delle prestazioni offerte.

“Questo finanziamento rappresenta un risultato importante e concreto per la nostra comunità - dichiara la Sindaca Anna Petta -. La digitalizzazione non è solo un processo tecnologico, ma una scelta strategica che punta a rendere il Comune più efficiente, trasparente e capace di rispondere in modo rapido e innovativo alle esigenze dei cittadini. Investire in organizzazione, strumenti e persone significa migliorare i servizi e rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità”.

Soddisfazione anche da parte dell’assessora all’Innovazione Tecnologica e Digitale, Anna Sica, che sottolinea il valore strutturale dell’intervento: “Le risorse ottenute ci permetteranno di intervenire in modo sistemico sull’organizzazione dell’ente, migliorando gli strumenti di lavoro e promuovendo un cambiamento culturale prima ancora che tecnologico. Innovare significa mettere le persone nelle condizioni di lavorare meglio e offrire servizi più semplici, accessibili e moderni ai cittadini”.

Il finanziamento si inserisce in un percorso più ampio di modernizzazione dell’azione amministrativa promosso dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di rendere Baronissi un Comune sempre più efficiente, digitale e orientato alla qualità dei servizi pubblici, in linea con le sfide dell’innovazione e della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.