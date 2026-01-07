Pagani, i ladri saccheggiano la scuola "Don Milani": rabbia e indignazione L'istituto sarà chiuso anche domani per consentire la sanificazione

"È vergognoso lo scempio di fronte a cui si sono trovati questa mattina i dipendenti del secondo circolo I.C. Sant’Alfonso - Don Milani, proprio nel momento in cui i bambini sarebbero dovuti ritornare tra i banchi di scuola dopo le vacanze natalizie. Tutti i pc delle aule rubati, diverse opere di vandalismo in giro per l’istituto, compresa la distruzione di un distributore di bibite. Un’opera criminale scellerata che comporta danni ingenti e mette fortemente in difficoltà le attività scolastiche di insegnanti e alunni proprio all’esordio del nuovo anno".

Lo denunciano in una nota il sindaco di Pagani, Lello De Prisco e l'assessore alla Pubblica Istruzione, Mariastella Longobucco. "Un atto infimo che non si verifica per la prima volta: nei mesi scorsi anche altri istituti sono stati colpiti a Pagani. Dopo la chiusura necessaria di oggi, che ha impedito la partenza delle lezioni per lasciare spazio alle indagini delle forze dell’ordine e della Scientifica che si concluderanno oggi, l’istituto rimarrà chiuso anche domani 8 gennaio con ordinanza sindacale per permettere di dare luogo alla sanificazione degli ambienti", concludono sindaco e assessore.