Frana a Maiori, Costiera spezzata in due: si spera nel senso unico alternato Domani nuova giornata di rilievi e sopralluoghi

Il Comune di Maiori, a seguito del distacco di una porzione di muro perimetrale avvenuto nella scorsa notte da una proprietà privata in località Salicerchie, ha immediatamente attivato tutte le procedure necessarie per gestire l’emergenza e avviare l’iter di riapertura nel più breve tempo possibile della Strada Statale Amalfitana.

Sin dalle prime ore del mattino i rocciatori sono stati impegnati in un sopralluogo tecnico da parte per la prima valutazione dello stato dei luoghi.

Le verifiche effettuate in mattinata, pur rilevando la necessità di un intervento di messa in sicurezza, non hanno evidenziato una situazione di particolare complessità. Ora si rende necessario procedere con ulteriori approfondimenti tecnici. Non appena le condizioni climatiche lo consentiranno, saranno effettuati nuovi rilievi mediante l’utilizzo di un drone, finalizzati all’ispezione dell’area sovrastante quella già esaminata, per verificare lo stato anche di quei luoghi.

Una volta definito il quadro completo della situazione, saranno avviati gli interventi necessari. L’obiettivo è garantire la riapertura della Strada Statale Amalfitana nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le risultanze tecniche, almeno con l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Seguiranno aggiornamenti a conclusione degli ulteriori sopralluoghi a mezzo drone.

L’Amministrazione comunale, coadiuvata dal nucleo comunale di protezione civile, dalla Polizia Locale, dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maiori e dagli uffici che si sono immediatamente messi al lavoro, continuerà a monitorare e seguire la situazione fino alla risoluzione.

Nel frattempo, Sita ha istituito collegamenti eccezionali per consentire il trasporto pubblico tra Salerno e Cetara con i seguenti orari: partenze da Salerno (via Vinciprova) ore 9.30-12.00-13.30-14.00-15.30-16.00-17.30-18.30-19.45; partenze da Cetara (piazza Roma) ore 7.20 - 8.20- 10.10-12.40-14.10-14.40-16.10-16.40-18.10-19.10-20.25.

Le partenze da Amalfi per Salerno, che saranno instradate via Tramonti, sono alle ore 5.15 - 6.15 - 6.30 - 7.00-7.15 - 8.00-9.00-10.00-11.00-12.30-13.15-14.15-15.00-16.00-17.00-18.00-19.00-20.0-21.00. Tempo di percorrenza di 1 ora e 35 minuti

Da Salerno per Amalfi 5.55-6.30 - 7.15-8.00 - 9.00-10.00 - 11.00-12.00-13.15 - 13.30-14.10-15.30-16.30-17.30-18.30-19.30-20.30-21.30

Il cimitero comunale di Maiori resta chiuso fino a nuova comunicazione.