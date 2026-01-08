Brano sull'alluvione del '98: Nino D'Angelo sarà cittadino onorario di Sarno Il sindaco Squillante: riconoscimento ad un artista forte e sensibile

"Sarno rende omaggio a un artista che, con la sua straordinaria sensibilità e con la forza della sua arte, ha saputo raccontare con profonda umanità uno dei momenti più dolorosi della nostra comunità. Il conferimento della cittadinanza onoraria a Nino D’Angelo non rappresenta soltanto un riconoscimento del suo valore artistico, ma soprattutto un tributo alla memoria collettiva di quanti vissero e sopravvissero alla tragica alluvione del 5 maggio 1998 che ha colpito la nostra città". A dirlo il sindaco Francesco Squillante.

"Attraverso il suo brano, dedicato a quella immane tragedia, Nino D’Angelo è riuscito a trasformare il ricordo in un’emozione condivisa, dando voce al dolore, ma anche alla speranza e alla resilienza. Con questo gesto istituzionale intendiamo ribadire l’importanza di mantenere viva la memoria di quei giorni, non solo attraverso i fatti e le testimonianze, ma anche mediante l’arte, la cultura e la voce di chi ha sentito quella tragedia come parte della propria storia. Ringraziamo Nino D’Angelo per il profondo legame e la grande sensibilità dimostrati verso la città di Sarno, e per aver contribuito con la sua musica, a custodire nel tempo il ricordo delle vittime, delle famiglie colpite e di tutta la comunità sarnese", le parole del primo cittadino sarnese.