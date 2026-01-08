Il paesaggio da favola del Vallo di Diano imbiancato: fiocchi anche sul Cervati La vetta più alta della Campania coperta di neve: comuni al lavoro per la viabilità

Da Sanza a Caggiano, da Montesano sulla Marcellana a Petina e tanti altri Comuni: Cilento e Vallo di Diano ricoperte di neve per la prima volta nel 2026.

Fiocchi copiosi anche sul monte Cervati, la vetta più alta della Campania.

"Grazie alle previsioni meteo siamo stati pronti a intervenire tempestivamente - dice il sindaco di Caggiano, Modesto La Mattina - con i mezzi in dotazione sulle strade cittadine. L'intervento ha consentito di evitare disagi e di garantire per questa mattina il regolare svolgimento delle attività scolastiche".

Tutti i Comuni della zona si sono attivati per garantire la viabilità ed il soccorso, in caso di necessità, alle persone che dovessero trovarsi in condizioni di difficoltà.