Bracigliano, l'opposizione denuncia: "Alunni al gelo dopo le vacanze natalizie" Segnalate anche "nuove infiltrazioni di acqua nelle aule"

I consiglieri comunali del gruppo "Radici" di Bracigliano denunciano problemi di riscaldamento all'interno di alcuni istituti del territorio. "È stato un rientro traumatico per gli alunni del plesso F. Filzi di Bracigliano, dove ad attenderli c’erano aule gelide per via del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento", si legge in una nota. "E non finisce qui: le cattive condizioni meteo, che hanno provocato forti piogge, hanno messo in evidenza (ancora una volta) le precarie condizioni strutturali con nuove infiltrazioni di acqua nelle aule".

"Un modo molto sgradevole per ricominciare le lezioni dopo la pausa natalizia, soprattutto a fronte delle rassicurazioni dell’Amministrazione Comunale che aveva garantito interventi di manutenzione per riparare le infiltrazioni verificatesi mesi addietro", denunciano i consiglieri che hanno chiesto "immediati interventi di ripristino".