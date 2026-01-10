Mercato San Severino, nuova illuminazione a led per il Castello dei Sanseverino Riconosciuto al Comune un finanziamento da 35mila euro

Il Castello di Mercato San Severino, la seconda fortificazione più grande d’Italia, è pronto ad illuminarsi di più grazie al finanziamento da 35mila euro riconosciuto dalla Regione Campania al progetto esecutivo presentato dall’esecutivo Somma.

L’intervento migliorativo rientra nel Piano di promozione e valorizzazione dei beni culturali e prevede la realizzazione di un impianto aggiuntivo di illuminazione architettonica esterna della roccaforte di origine angioina che troneggia sulla città. All’importo assegnato con decreto Dirigenziale n.128 si aggiungerà una quota compartecipativa dell’ente pari a circa 19mila euro.

«Questa è una delle due azioni che avevamo avviato e sviluppato per conferire alla fortificazione ulteriore valore e visibilità architettonica – spiega il sindaco Antonio Somma – giacchè per la visibilità digitale, sui motori di ricerca e sulle piattaforme on-line, eravamo già riusciti ad inserire il Castello sull’Atlante Digitale della Campania e nella rete dei luoghi del cuore della FAI. Oggi, con il finanziamento della parte illuminotecnica, si compie un altro, bel passo in avanti nel percorso di promozione e divulgazione del nostro patrimonio storico più prezioso unitamente alle chiese, punti d’interesse che fanno parte di itinerari e cammini religiosi su scala nazionale».

La dotazione luminosa che sarà installata è interamente a LED, adeguata alle linee-guida dell’efficientamento energetico a bassi consumi ed alte prestazioni.

Ogni zona del Castello sarà equipaggiata con punti luce destinati allocati in posizioni strategiche, a partire dal perimetro esterno sino ad arrivare alle mura di cinta ed alle torrette di avvistamento.