Ascea, prosegue l'iter per la valorizzazione di Palazzo Ricci E' stato inserito nella graduatoria dei beni candidati come beni di comunità

Lunedì 12 gennaio, alle ore 15.30, presso Palazzo Ricci di Ascea prosegue il percorso di costruzione condivisa del progetto CASEMATTE – MED.LAB, sviluppato nell’ambito dell’Avviso pubblico promosso dal GAL Casacastra per la selezione dei Progetti Complessi di Comunità. Il progetto, con l’inserimento di Palazzo Ricci di Ascea nella graduatoria dei beni candidati come beni di comunità, ha superato con esito positivo il primo step di valutazione, avviando così una fase di approfondimento e consolidamento del percorso.

Il progetto, promosso dal Comune di Ascea insieme ai Parchi Archeologici di Paestum e Velia e alla Fondazione Alario, è finalizzato alla valorizzazione di Palazzo Ricci e alla costruzione di una visione di sviluppo partecipata e sostenibile, fondata sul coinvolgimento attivo della comunità locale.

Il percorso è realizzato con il supporto del GAL Casacastra, che si ringrazia per il sostegno e l’accompagnamento garantiti sin dall’inizio, favorendo un approccio basato sulla cooperazione territoriale e sulla centralità delle comunità locali.

Il primo incontro di comunità ha registrato un ampio interesse e una partecipazione attiva di partner istituzionali, associazioni, operatori e cittadini.

Il secondo incontro dell’Assemblea di Comunità, previsto il prossimo 12 gennaio 2026, è dedicato al percorso condiviso, all’ampliamento del partenariato e alla definizione dei prossimi passaggi in vista della candidatura del progetto il 31 gennaio 2026.

Questo appuntamento è aperto a tutti i soggetti interessati a contribuire attivamente al percorso: enti, associazioni, operatori culturali ed economici, cittadini, giovani e realtà territoriali che intendono aderire a un progetto di comunità in cui la partecipazione è un valore centrale.

A supporto di questo percorso, inoltre, è stato istituito lo Sportello Informativo CASEMATTE presso il Comune di Ascea, pensato come punto di riferimento per la comunità. Uno spazio di ascolto, orientamento e accompagnamento, a disposizione di chiunque voglia informarsi, proporre idee, condividere bisogni o avvicinarsi al progetto.

Lo Sportello Informativo è attivo:

- giovedì dalle ore 9.00 alle 11.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00

- venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00.



«Siamo particolarmente orgogliosi e soddisfatti del percorso che il progetto CASEMATTE – MED.LAB sta portando avanti. Il superamento della prima fase dell’Avviso del GAL Casacastra e l’inserimento di Palazzo Ricci nella graduatoria dei beni di comunità rappresentano un risultato importante, che riconosce il valore del lavoro svolto e la qualità della visione proposta.

Questa iniziativa dimostra come la valorizzazione del patrimonio pubblico possa diventare una reale opportunità di crescita se costruita insieme alla comunità. Palazzo Ricci non è solo un edificio, ma può diventare un luogo vivo, aperto e generativo, capace di accogliere idee, energie e progettualità» ha dichiarato il sindaco Stefano Sansone.

Come Amministrazione comunale crediamo fortemente in questo approccio e continueremo a sostenere un percorso che mette al centro le persone, le competenze del territorio e la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini. L’obiettivo è fare un lavoro serio e duraturo capace di lasciare un segno positivo per Ascea e per la sua comunità.»