Castel San Giorgio attiva lo Stato Civile Digitale Comune in "rete" con le altre città e servizi online per i cittadini

Da oggi il Comune di Castel San Giorgio entra ufficialmente nello Stato Civile Digitale con l’attivazione dell’ANSC – Archivio Nazionale dello Stato Civile, un’importante innovazione che segna un deciso passo avanti nel processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione.

Grazie al nuovo sistema, tutti gli atti di stato civile prodotti dal Comune saranno immediatamente visibili e consultabili da tutti gli altri Comuni d’Italia. A partire da lunedì 12 gennaio, sarà inoltre possibile richiedere online estratti e certificazioni relativi agli atti formati da tale data. Gli atti potranno essere firmati digitalmente attraverso SPID o Carta d’Identità Elettronica, garantendo maggiore rapidità, sicurezza e semplicità per i cittadini.

L’attivazione dell’ANSC è stata resa possibile grazie ai finanziamenti del PNRR, che hanno consentito al Comune di investire in digitalizzazione e ammodernamento dei servizi.

«Con l’avvio dello Stato Civile Digitale – dichiara il sindaco Paola Lanzara – Castel San Giorgio compie un passaggio fondamentale verso un’amministrazione più efficiente, trasparente e vicina ai cittadini. Si tratta di un risultato concreto che migliora l’accessibilità ai servizi e semplifica la vita delle persone, riducendo tempi e procedure».

Il sindaco ha inoltre voluto rivolgere un ringraziamento agli uffici comunali coinvolti: «Desidero esprimere i miei complimenti e il mio sincero ringraziamento agli uffici per il lavoro svolto con professionalità e dedizione, in particolare ai responsabili Rocco Cataldo e Sergio Oliva, che hanno seguito con attenzione e competenza tutte le fasi di questo importante processo». Con l’attivazione dell’ANSC, Castel San Giorgio si conferma un Comune attento all’innovazione e alla qualità dei servizi offerti alla comunità.

