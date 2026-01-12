Provinciali, Petta (PD): "Premiata la buona amministrazione del partito" "Dobbiamo guardare alle sfide future con lungimiranza e determinazione"

“Le elezioni provinciali di Salerno consegnano un risultato inequivocabile: il centrosinistra stravince e il Partito Democratico si conferma primo partito della provincia, raccogliendo la fiducia di amministratori e territori”. Lo dichiara Anna Petta, sindaca di Baronissi e dirigente regionale del Partito Democratico.

“Il risultato è un segnale chiaro di fiducia nella nostra visione politica e nella capacità del PD di governare con concretezza e responsabilità. I numeri parlano chiaro: 12 consiglieri su 16 rappresentano molto più di una semplice vittoria, esprimono un consenso ampio che riconosce il lavoro svolto e indica una direzione precisa per il futuro della Provincia”, prosegue Petta.

Auguri di buon lavoro vanno ai consiglieri provinciali Giovanni Guzzo, Giuseppe Lanzara, Francesco Morra, Massimo Loviso, Giorgio Marchese, Annarita Ferrara e Roberto Mutalipassi. La Valle dell’Irno, sottolinea Petta, sarà ben rappresentata da Giorgio Marchese e Francesco Morra, due dirigenti impegnati e radicati nelle comunità locali.

“Questa affermazione conferma che il Partito Democratico è riconosciuto come il partito del fare, della buona amministrazione e del governo responsabile. Ringrazio il segretario regionale Piero De Luca e il segretario provinciale Vincenzo Luciano per il lavoro politico e la guida che hanno garantito unità e preparazione in questa competizione”.

“Si apre una fase nuova, nella continuità amministrativa, con un lavoro importante da portare avanti nei prossimi mesi per consolidare i risultati e guardare alle sfide future con lungimiranza e determinazione”, conclude Anna Petta.