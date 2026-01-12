Maiori, riapre al traffico la Statale Amalfitana 163 La chiusura si era resa necessaria a seguito della frana caduta

A quasi una settimana dalla frana caduta in località Salicerchie, oggi alle 17 la Strada Statale Amalfitana riaprirà al traffico nel tratto di Maiori. Il via libera è stato rilasciato dall’ANAS, ente proprietario della strada, con apposita ordinanza al termine degli interventi di messa in sicurezza. Una riapertura avvenuta in tempi particolarmente rapidi e senza alcun onere per le casse comunali.

Il sindaco di Maiori, Antonio Capone, dichiara: “Si è trattato, a tutti gli effetti, di una delle riaperture più rapide della Statale dopo una caduta di massi, malgrado le condizioni meteo avverse. L’amministrazione comunale ha lavorato in maniera serrata per contenere fin da subito l’emergenza e per organizzare tutte le necessarie alternative viarie, garantendo continuità ai trasporti pubblici, ai servizi sanitari e alla mobilità privata. In condizioni climatiche favorevoli, la riapertura sarebbe avvenuta già nella serata di venerdì”.

Capone prosegue: “Questo episodio lascia testimonianza di una storia virtuosa di collaborazione, il cui grande valore è quello di non aver portato costi per le casse comunali. Nel particolare, desidero sottolineare il comportamento dei privati proprietari dell’area interessata dal distacco, che sin dal primo momento hanno collaborato pienamente, inserendosi in una rete istituzionale già attivata, e si sono fatti carico in maniera diretta e tempestiva dei lavori di messa in sicurezza. Un atto di civiltà e responsabilità civica che purtroppo in tanti altri casi in Costiera non si era visto, che ha evitato le lungaggini burocratiche e gli esborsi pubblici di una procedura in danno. A nome della città di Maiori e dell’intera comunità della Costiera, esprimo un ringraziamento sentito”.

Un ringraziamento che Capone estende “a tutti coloro che sono intervenuti sin dal primo momento per le rispettive competenze: Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale, ANAS, Genio Civile, Sita Sud Trasporti, Nucleo comunale di Protezione Civile, uffici comunali e il sindaco di Cetara che, in qualità di presidente della Conferenza dei Sindaci, è intervenuto per far fronte a un’emergenza di carattere territoriale".

La chiusura della Statale si era resa necessaria a seguito del distacco di alcune parti di un muro di contenimento avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 gennaio. Nei giorni successivi sono stati eseguiti i rilievi tecnici per la valutazione del rischio e, compatibilmente con le condizioni meteo, sono stati realizzati gli interventi di taglio della vegetazione, la messa in sicurezza della porzione di muro interessata, le operazioni di disgaggio e la posa delle reti paramassi. Con il completamento delle verifiche finali, il tratto stradale è ora nuovamente percorribile.