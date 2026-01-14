Cava de' Tirreni, prende forma il Distretto Urbano del Commercio Saranno realizzati pannelli promozionali dei Borghi e di benvenuto agli ingressi

Muove i primi passi il Distretto Urbano del Commercio (DUC) “La Città Stellare e i suoi Borghi”. Dopo l’elezione del Presidente Aldo Trezza, avvenuta il 18 dicembre scorso, ieri pomeriggio, martedì 13 gennaio, si è riunita l’Assemblea Generale dei Soci e dei Partners, per nominare il Coordinatore e il Segretario tesoriere del Distretto, accolta all’unanimità la proposta del Presidente, rispettivamente Alfonso Vitale (Confcommercio) e Francesco Musumeci (Auser Cava Insieme).

Il presidente Trezza ha illustrato anche i progetti che il Distretto intende realizzare, la più importante, un infopoint da installare nel centro cittadino. “Sono molto soddisfatto – afferma il Presidente Trezza – perché finalmente siamo entrati nella fase operativa, con la nomina dei ruoli esecutivi e dei progetti da mettere in campo e perché sono stati votati all’unanimità anche le proposte progettuali che ho presentato all’Assemblea. Vogliamo operare nella concretezza e realizzare iniziative strutturali che siano un supporto valido alla promozione della città da quella turistica a quella economico commerciale. Prima fra tutte, la realizzazione dell’Infopoint, una struttura fisica che deve diventare il punto di riferimento dove trovare tutte le informazioni e i servizi necessari per chi arriva a Cava”.

Il Distretto del Commercio cavese, fu costituito l’ 1 giugno del 2023, dal Comune di Cava de’ Tirreni, la Confesercenti Campania e la Confcommercio Campania, partners di II livello sono Lenus Media, Artemisia, Circolo Legambiente Terra Metelliana, Agorà, Auser Cava Insieme e Camera di Commercio Salerno, a cui si è aggiunta nella seduta i ieri, anche l’Unione Consumatori. Nel dicembre scorso, la Regione Campania ha stanziato per il DUC di Cava de’ Tirreni un primo finanziamento di 170 mila euro.

Oltre all’Infopoint, in questa prima fase saranno realizzati dei pannelli promozionali dei Borghi frazionali e di benvenuto agli ingressi nord e sud della città, wi.fi pubblico e gratuito, di facile accesso nel centro storico e nelle frazioni, l’allestimento delle vetrine dei negozi chiusi per mantenere una immagine coordinata dello shopping.