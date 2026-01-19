Integrazione e autonomia: a Felitto parte il progetto Kairos Un investimento di oltre 880mila euro tra riqualificazione urbana e servizi al lavoro

È stato compiuto un passo decisivo per il futuro dell’accoglienza e della rigenerazione sociale nel territorio cilentano. Lo scorso 16 gennaio, presso la sede municipale del Comune di Felitto, è stata ufficialmente siglata la costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per l’attuazione del “Progetto Kairos”.

L’iniziativa è finanziata nell’ambito dell’avviso pubblico indetto dalla Regione Campania “P.I.A. – Programmi di Integrazione e Autonomia per i cittadini dei Paesi Terzi” (PR Campania FESR e FSE+ 2021-2027). Alla firma del protocollo hanno preso parte il sindaco di Felitto, Carmine Casella, il vicesindaco, Marta Gnazzo, il Presidente del C.d.A. di Projenia Società Cooperativa Sociale, Luca Mauriello e la rappresentante della Cooperativa Sociale “IRIS”, Gelsomina Palmieri.

Il Progetto KAIROS si avvale di un finanziamento complessivo di 887.360,00 euro, strutturato per agire sia sulle infrastrutture che sulle persone:

• Investimento Infrastrutturale (FESR - € 500.000,00):Destinato alla rifunzionalizzazione dell’immobile comunale in Via Insorti Ungheresi. I lavori riguarderanno l'adeguamento sismico, l'efficientamento energetico e la creazione di alloggi di Housing Sociale e centri per servizi di prossimità.

• Investimento Sociale (FSE+ 387.360,00 euro): Dedicato ai servizi di orientamento, formazione e accompagnamento all'autonomia per i cittadini stranieri e le categorie svantaggiate.

La forza del progetto risiede nella sinergia tra i tre soggetti attuatori, ognuno con competenze specifiche:

1. COMUNE DI FELITTO (Capofila) L’Ente comunale, oltre al coordinamento istituzionale, curerà la direzione dei lavori di riqualificazione dell'immobile. Sotto la spinta del vicesindaco Marta Gnazzo, il Comune supervisionerà l'intero processo di integrazione, garantendo che le strutture diventino un presidio stabile di welfare per tutta la cittadinanza.

2. COOPERATIVA SOCIALE “IRIS” (Gestione Sociale e Accoglienza) Specialista nei servizi alla persona e già attiva nel sistema SAI, la Cooperativa IRIS gestirà il cuore sociale di KAIROS:

• Accoglienza e Housing: Gestione operativa degli alloggi e tutoraggio per l'autonomia abitativa.

• Mediazione e Sportello: Attivazione di un front-office per la mediazione linguistico-culturale e segretariato sociale.

• Supporto alle Famiglie: Implementazione di una "Scuola Parentale" e servizi di baby-sitting per favorire la conciliazione lavoro-famiglia.

3. PROJENIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (Lavoro e Formazione) Soggetto esperto in politiche attive del lavoro, Projenia trasformerà le competenze dei beneficiari in opportunità occupazionali tramite:

• Orientamento e Bilancio: Analisi professionale e counseling individuale.

• Formazione d'eccellenza: Organizzazione di corsi mirati in Marketing Territoriale, Enogastronomia e Digitalizzazione (Video Marketing) per collegare i partecipanti alle eccellenze produttive del Cilento.

• Autoimprenditorialità: Supporto tecnico per l'avvio di nuove start-up e inserimento diretto nel mercato del lavoro.

Il vicesindaco Marta Gnazzo, ha dichiarato: "La presenza oggi di tutti i partner sottolinea la volontà corale di fare di Felitto un punto di riferimento per l'integrazione. Con IRIS garantiremo il supporto umano e sociale necessario, mentre con Projeniaforniremo gli strumenti tecnici per il lavoro. È un progetto che non lascia indietro nessuno".

Il progetto avrà una durata di 36 mesi, ponendo Felitto all'avanguardia nelle politiche regionali di inclusione e innovazione sociale.