Scuole sicure, 300mila euro per la "San Tommaso d'Aquino" Importante finanziamento ottenuto dal Comune di Mercato San Severino

Nuove risorse, stavolta da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, saranno destinate a rendere ancora più sicura la scuola «San Tommaso d’Aquino» di Mercato San Severino attraverso l’adeguamento alle norme di protezione antincendio.

L’intervento, ammesso a finanziamento per un importo pari a 300.000 euro, va ad aggiungersi ai lavori di rinforzo strutturale eseguiti di recente proprio sull’edificio del capoluogo e finalizzati a garantire una maggiore tenuta in caso di sisma.

«Questo finanziamento - dichiara il sindaco Antonio Somma - rappresenta il conseguimento di un ulteriore risultato per il nostro Ente e per il territorio. La sicurezza della comunità scolastica continua ad essere una priorità assoluta per noi e questi nuovi interventi ci consentiranno di implementare in modo significativo il livello di tutela per studenti, docenti e personale scolastico. L’ammissione a finanziamento è, altresì, la dimostrazione di una programmazione attenta e scrupolosa avviata tempo addietro accompagnata da una struttura amministrativa competente ed attrezzata nell’intercettare risorse importanti da convertire in opere. Desidero – prosegue Somma – ringraziare gli Uffici interessati per il lavoro minuzioso: senza il loro contributo, silenzioso ma concreto, risultati preziosi come questi non sarebbero raggiungibili».