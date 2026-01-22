Amalfi, contributi economici per persone e famiglie in condizioni disagiate Il sindaco Milano: stanziamo 15mila euro per chi ha bisogno

Il Comune di Amalfi al fianco delle famiglie delle fasce sociali più fragili: si intensificano le iniziative dell’Amministrazione, guidata dal Sindaco Daniele Milano, che ha aperto anche per il 2026 il bando pubblico per la concessione di contributi economici straordinari a favore di persone e/o di nuclei familiari in stato di bisogno.

L’erogazione del beneficio è finalizzata a prevenire o ridurre la marginalità generata da insufficienza del reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia, tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

«Prosegue il nostro impegno a sostegno delle politiche sociali e di contrasto alle condizioni di disagio – afferma il sindaco Daniele Milano – Si tratta di una misura che sosteniamo da anni con uno stanziamento di fondi comunali, per un importo del valore di 15mila euro. Un impegno dell’Ente comunale reso possibile grazie a una precisa strategia di bilancio: una gestione virtuosa che si riflette in azioni di welfare sociale, volte a garantire l'inclusione attiva e la solidarietà».

In conformità ai principi della Costituzione, l’intervento sociale mira a garantire i bisogni primari, la non discriminazione e ad eliminare o ridurre le condizioni di disagio individuale e familiare, in risposta alle tante richieste che arrivano all’Ufficio Servizi Sociali del Comune.

«I contributi hanno carattere di straordinarietà e vengono erogati su specifici requisiti. – sottolinea l’Assessore Francesca Gargano, delegata alle Politiche Sociali - La misura massima del sostegno economico da assegnare è fissata in 500 euro, variabile sulla base della situazione contingente o straordinaria, secondo le disponibilità finanziarie stabilite del Comune».

Le richieste di contributi economici, corredate da apposita documentazione, pena l’esclusione, possono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Amalfi, entro e non oltre venerdì 27 febbraio 2026, accedendo all’area riservata tramite il seguente link: https://servizisociali.comune.amalfi.sa.it/sicare/benvenuto.php, identificandosi con SPID o CIE.