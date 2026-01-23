Agropoli, ok all'intesa: 117 telecamere per il controllo del territorio Protocollo firmato tra Comune e Carabinieri: monitoraggio delle aree più sensibili della città

Protocollo d'intesa tra il comando provinciale dei Carabinieri di Salerno e il Comune di Agropoli per la gestione dei sistemi di videosorveglianza urbana. L'accordo è stato sottoscritto dal comandante provinciale dell'Arma, colonnello Filippo Melchiorre, e dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi.

Sul territorio comunale sono operative 117 telecamere, 26 delle quali dotate di sistemi di lettura e verifica delle targhe in tempo reale.

"Grazie al sistema di controllo da remoto, i militari della Compagnia di Agropoli potranno visionare in ogni momento le immagini, assicurando un monitoraggio più efficace delle aree sensibili, con finalità preventive e repressive - si legge nella nota del comando provinciale dei carabinieri - . L'iniziativa rientra nell'ambito di un bando del ministero dell'Interno, al quale il Comune di Agropoli ha aderito, con il coordinamento del Prefetto di Salerno attraverso una cabina di regia dedicata. L'obiettivo è rafforzare le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità e migliorare la sicurezza urbana".

Soddisfatto il sindaco di Agropoli: "Il protocollo consente maggiore immediatezza negli interventi. Ringrazio il colonnello Melchiorre e l'Arma per la sottoscrizione dell'accordo oltre che per l'importante lavoro che svolgono quotidianamente. Sono certo che da oggi, sul nostro territorio, la loro opera sarà ancora più efficace", le parole di Mutalipassi.